Isola dei Famosi, super inviato e concorrenti: la richiesta di Ilary Blasi

Continuano a spuntare gossip e indiscrezioni sull'Isola dei Famosi 2023, ancora una volta condotta da Ilary Blasi. Il reality show tornerà su Canale 5 ad aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. In questi giorni la produzione è al lavoro per scegliere inviato, opinionisti e concorrenti. Stando a quanto si legge sul settimanale Nuovo Tv la bionda conduttrice starebbe facendo di tutto per avere in Honduras Can Yaman: l'attore turco, ex fiamma di Diletta Leotta, sarebbe in pole position per prendere il posto di Alvin.

Ilary Blasi vuole Can Yaman all'Isola dei Famosi A quanto pare l'ex moglie di Totti starebbe facendo il possibile per avere Can Yaman all'Isola dei Famosi. Una richiesta non facile da soddisfare: il 33enne è molto impegnato in questo periodo. È sul set della nuova serie tv Disney El Turco e a breve dovrà iniziare a girare la seconda stagione di Viola come il mare, accanto a Francesca Chillemi. Ci sarebbe poi il problema cachet: quello di Yaman potrebbe rivelarsi proibitivo per la produzione del programma Mediaset.

L'alternativa a Can Yaman all'Isola dei Famosi In alternativa a Can Yaman si starebbe valutando il nome di Paolo Ciavarro, il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi visto qualche tempo fa al Gf Vip. Legato a Clizia Incorvaia, il giovane ha già condotto il daytime di Amici e da anni è uno degli opinionisti di Forum. E Alvin? Secondo gli ultimi gossip dovrebbe prendere il posto di Nicola Savino, che è passato a Tv 8, come opinionista.