"Federica Pellegrini è incinta: cosa è successo a Capodanno alle Maldive"

"Federica Pellegrini è incinta" : a lanciare l'indiscrezione è il settimanale Di Più. La notizia, stando a quanto si legge sul magazine, arriverebbe direttamente dalle Maldive, dove l'ex nuotatrice è di recente stata in viaggio di nozze con Matteo Giunta, sposato lo scorso agosto a Venezia. "Federica diventerà mamma prima della prossima estate - fa sapere la rivista - Il concepimento sarebbe avvenuto a ottobre, quando in Medio Oriente la Pellegrini e il marito sono stati chiamati a prendere parte al reality Pechino Express". Al momento la diretta interessata non ha né confermato né smentito la notizia ma di recente non ha nascosto la voglia di diventare madre.

La presunta gravidanza di Federica Pellegrini

Di Più ha poi riportato la testimonianza di un lettore che "per la serissima professione che svolge merita di essere creduto e che, nello stesso resort maldiviano in cui l'ex nuotatrice e il marito hanno scelto di fare il loro viaggio di nozze, ha avuto modo di incrociarli e di notare, durante il cenone di San Silvestro, una cosa molto strana". A quanto pare Federica Pellegrini non avrebbe mai toccato alcol a dispetto degli altri commensali e del marito Giunta, che allo scoccare della mezzanotte avrebbe stappato ben due bottiglie. Un dettaglio non da poco visto che la 34enne è da sempre amante del buon cibo e del buon bere. Insomma, non resta che attendere l'annuncio ufficiale...