"Elisabetta Gregoraci, chi paga la vacanza?": lei risponde così

Elisabetta Gregoraci ha iniziato il 2023 con una vacanza rigenerante a Dubai. Su Instagram ha condiviso numerosi scatti in cui mostra tutto il suo sex appeal. Scatti che hanno fatto il pieno di like e complimenti ma non sono mancate le critiche. "Curiosità: chi paga tutto questo?", ha scritto un follower. EliGreg ha replicato piuttosto stizzita: "Lo sai che lavoro da quando ho 17 anni?". Un messaggio chiaro, che ha scatenato i suoi fan. "Non devi dare giustificazioni a nessuno, è la tua vita e vivila come ti pare e con chi ti pare", ha ribadito una utente.