La fidanzata di Piqué attacca Shakira ma poi ci ripensa: cosa diceva il messaggio

Shakira ha scatenato il putiferio con la sua nuova canzone dal titolo 'Music Sessions #53'. In ogni strofa la popstar ha accusato pesantemente l'ex compagno Gerard Piqué, reo di averla tradita con l'attuale fidanzata Clara Chia Marti. La cantante colombiana non ha esitato a definirsi una Ferrari, un Rolex, sostituita con una Twingo e un Casio (riferiti invece alla 23enne ex cameriera). Se l'ex calciatore ha preferito la strada del silenzio (almeno al momento) non è tardata ad arrivare la reazione di Clara...