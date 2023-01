"Harry e Meghan, divorzio vicino: lite furiosa, è intervenuta la polizia"

Clamorosa indiscrezione sul Principe Harry e la moglie Meghan Markle. Stando a quanto riporta il magazine tedesco Frau Aktuell i Duchi di Sussex sarebbero stati protagonisti di una discussione così accesa da richiedere l’intervento della polizia della contea californiana dove vivono. Il gossip sta facendo il giro del mondo anche se al momento non ci sono conferme o smentite dai diretti interessati così come mancano prove fotografiche dell'accaduto. Il motivo della diatriba non è stato reso noto ma da mesi si parla di un probabile divorzio tra Harry e Meghan. Fonti vicine all’ex attrice raccontano addirittura che Meghan starebbe pianificando nei dettagli tutte le tappe di una presunta separazione mediatica.