Gina Lollobrigida, rissa tra ex marito e amico fuori la clinica dove è morta

A poche ore dalla sua scomparsa ci sarebbe stata una rissa fuori la clinica romana dove è deceduta Gina Lollobrigida. A riportarlo un inviato di Eleonora Daniele a 'Storie Italiane', in onda su Rai Uno. Francesco Javier Rigau, ex marito della Lollobrigida, avrebbe litigato e aggredito un amico della donna. Tecnicamente Rigau non sarebbe l'ex marito dell'attrice visto che la Sacra Rota ha annullato il matrimonio. Nel registro civile spagnolo le nozze sono però ancora valide.