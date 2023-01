Icardi dimentica Wanda Nara con un'influencer super famosa: l'indizio social

ISTANBUL (TURCHIA) - Dopo gli innumerevoli colpi di scena relativi alla sua turbolenta relazione con Wanda Nara,Mauro Icardi preferisce concentrarsi sulla sua vita professionale e sull'avventura che lo vede protagonista in Turchia con la maglia del Galatasaray. L'ex attaccante dell'Inter non sembra però essere felice, come si evince da alcune foto pubblicate su Instagram e commentate dai suoi follower: "Mauro brilla... hai tutte le qualità...! Vola alto come l'Aquila", scrive un utente. "Hai due bei occhi, ma in questa foto sembrano tristi", ha aggiunto un altro. Una ipotetica tristezza alla base della quale ci sarebbe la turbolenta relazione con Wanda Nara. Il bomber argentino però non perde tempo e mette nel mirino un'altra donna...