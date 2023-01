Shakira e il tradimento di Piqué: come ha fatto a scoprirlo e quanto è costato

Un investigatore privato per scoprire il tradimento di Gerard Piqué. Così Shakira avrebbe ottenuto le prove della relazione tra l'ex calciatore e la nuova fidanzata Clara Chia Marti prima di annunciare la separazione nel giugno del 2022. Stando agli ultimi gossip la popstar avrebbe ingaggiato un detective per confermare dei sospetti che ormai aveva da tempo. Sarebbe così riuscita ad ottenere delle foto esclusive di Piqué e Clara che, in modo intimo e complice, si divertivano in una discoteca. Non solo, la cantante avrebbe pagato pure una cifra piuttosto alta per bloccare quelle immagini che rischiavano di finire su qualche rivista scandalistica.