Georgina e la foto troppo sexy in Arabia Saudita che infrange le regole. Ecco cosa rischia

Georgina Rodriguez dà scandalo in Arabia Saudita, dove si è trasferita dopo l'ingaggio di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr. Nell'ultima uscita con il campione portoghese la modella non ha rispettato il rigido codice d'abbigliamento del Paese e valido sia per i residenti sia per i turisti. Al ristorante Le Maschou la 28enne si è presentata con un mini abito scuro abbinato a tacchi vertiginosi: un look che lasciava scoperti parecchi centimetri di pelle. Andando così contro la regola che prevede che "le donne debbano vestirsi in modo modesto, coprendo sempre gambe e spalle". Banditi dunque in pubblico "top senza maniche, mini dress, shorts, mingonne e top crop che sono severamente vietati".