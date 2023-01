Mauro Icardi single e super attivo: dopo Kylie Jenner altri like sospetti alla ex di un calciatore

Mauro Icardi è ufficialmente single e negli ultimi giorni è apparso piuttosto attivo sui social network, tra like e messaggi a bellissime ragazze. Dopo il presunto flirt con Kylie Jenner, sorella minore di Kim Kardashian, l'attaccante del Galatasaray ha cominciato ad interagire sui post di Shannon de Lima , modella seguita da quasi tre milioni di follower.

Icardi e il flirt con Shannon de Lima

Shannon è stata sposata con il cantante Marc Anthony (ex di Jennifer Lopez) e dopo di lui ha avuto una relazione con il calciatore James Rodriguez. de Lima ha iniziato a seguire Icardi e secondo quanto riportato dalla stampa argentina i due non si scambierebbero solo like ma anche messaggi.