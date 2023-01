Piqué e quelle frasi che Shakira ha censurato: il durissimo attacco è inedito

Continua a far discutere 'Music Session #53', la canzone di Shakira contro Gerard Piqué e la sua nuova fidanzata Clara Chia Marti. In un'intervista il compositore colombiano Keityn, che ha aiutato la popstar a comporre il testo del brano, ha rivelato che il pezzo originale era molto più forte di quello attuale. La 44enne è stata costretta ad auto censurarsi per non incappare in possibili beghe legali con il padre dei suoi due figli Milan e Sasha.