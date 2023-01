Non solo Shakira, Piqué ha tradito Clara Chia Martì con l'avvocatessa: l'incredibile retroscena!

BARCELLONA (SPAGNA) - La telenovela Piqué-Shakira si arricchisce di un nuovo infuocato capitolo. Il botta e risposta tra l'ex giocatore Barcellona e la cantante colombiana in merito al tanto criticato brano Music Session 53 ha creato più di una frizione tra Piqué e la sua nuova compagna, Clara Chia: all’interno del brano infatti Shakira lascia intendere tra le righe come il calciatore catalano avrebbe tentato di riconciliarsi con lei stessa. Un messaggio 'cifrato' che avrebbe mandato su tutte le furie Clara che sarebbe andata via da casa del campione spagnolo. Tutto qui? Certo che no. La notizia bomba è un'altra...