Piqué, la fidanzata Clara incinta? Dove e come sono stati beccati

La vita privata di Gerard Piqué ancora al centro della cronaca rosa dopo la separazione da Shakira. Pare che l'ex difensore del Barcellona sia pronto ad allargare la famiglia con la nuova fidanzata Clara Chia Marti , dopo i due figli avuti dalla cantante colombiana. Il programma spagnolo 'Gossip No Like' ha diffuso un'immagine che vede lo sportivo insieme alla sua dolce metà in farmacia . Foto che sarebbe stata scattata qualche ora prima del decimo compleanno di Milan, il primogenito di Shakira e Piqué.

Un test di gravidanza per Piqué e Shakira

“Sono andati a comprare un test di gravidanza - ha detto Javier Ceriani, il conduttore della trasmissione - In caso di influenza o qualche altro malanno non si sarebbero poi recati ad una festa di bambini. I paparazzi che hanno scattato hanno inoltre assicurato che i due sono apparsi molto nervosi". Dunque, cicogna in volo? Tra l'altro non è la prima volta che si parla di una gravidanza per Clara: lo scorso agosto la 23enne si è presentata al matrimonio di un amico di Piqué con delle forme sospette. All'epoca un falso allarme, ora tutto vero?