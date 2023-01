Piqué: la fidanzata Clara Chia Marti ricoverata d'urgenza in ospedale

Ancora problemi per Gerard Piqué. La nuova fidanzata Clara Chia Marti è stata ricoverata d'urgenza in ospedale in seguito ad un forte attacco d'ansia. A farlo sapere El Periodico, che ha rivelato che la 23enne non riesce più a gestire la pressione di stampa e fan dopo l'uscita di 'Music Session #53', la canzone in cui Shakira l'attacca apertamente per via della sua relazione con lo sportivo.