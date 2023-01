Perché Teo Mammucari ha lasciato Le Iene: spuntano dettagli sulla clamorosa lite

Sta facendo chiacchierare parecchio l'addio improvviso di Teo Mammucari a Le Iene. Ufficialmente per dedicarsi ad altri progetti televisivi ma pare che il conduttore abbia avuto una lite pesante con Davide Parenti, l'ideatore del format in onda su Italia Uno. Alterco implicitamente confermato dallo stesso autore tv che in una dichiarazione a La Stampa ha fatto sapere: "Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto". Ora spuntano fuori nuovi dettagli sulla vicenda...