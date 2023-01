"Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a un passo dall'addio: crisi insanabile"

Sarebbe ai titoli di coda la relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso . A lanciare l'indiscrezione è Today, che ha consultato fonti vicine alla coppia. Amiche dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbero parlato di crisi insanabile e di rottura ormai vicina. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito ma da tempo non si mostrano insieme sui social network.

"Salta il matrimonio tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso"

Dopo una proposta di matrimonio e un figlio perso (l'ex Miss Italia ha avuto un aborto spontaneo qualche tempo fa), Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sarebbero pronti a dividere le proprie strade. Altre novità riguarderebbero la sfera lavorativa: la soubrette dovrebbe tornare presto in un programma Rai mentre lo sportivo sarebbe in lizza per partecipare alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi in qualità di naufrago.