Piqué va a convivere con la fidanzata Clara: ma c'è un problema con i figli

Clara Chia Marti, la nuova fidanzata di Gerard Piqué, sta meglio ed è tornata a casa. Nei giorni scorsi la studentessa 23enne è stata ricoverata in una clinica privata di Barcellona a causa di un forte attacco d'ansia. Dopo l'uscita della canzone 'Music Session #53' in cui Shakira l'attacca apertamente, la ragazza non sta attraversando un bel periodo. Intanto sembra procedere a gonfie vele la relazione con l'ex difensore. Relazione che diventa sempre più importante, giorno dopo giorno. Stando a quanto si legge sui magazine spagnoli i due hanno iniziato a convivere nell'appartamento dello sportivo sito in via Muntaner. Ma c'è un problema con i figli di Piqué...