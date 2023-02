Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi? Gli indizi social scatenano il gossip

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono in crisi? Una delle coppie più famose, starebbe vivendo un periodo di difficoltà. L'influencer e l'ereditiero dell'omonima azienda produttrice di armi, sono insieme da due anni, ma nelle ultime settimane, non sono passati inosservati alcuni indizi social, che hanno scatenato il gossip.

Gli indizi social

La De Lellis non era presente al party organizzato per festeggiare il compleanno della mamma di Beretti. Dalle foto poi, si capisce che i due hanno vissuti gli ultimi giorni distanti lui era a Verona, mentre lei si trovava in Arizona. Da tempo la coppia non ha pubblicato foto insieme e non si sono registrati scambi social.