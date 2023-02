Belen e Cecilia, niente crisi con De Martino e Moser: ecco la prova

Domenica in famiglia per Belen e Cecilia Rodriguez. Le due sorelle si sono ritrovate insieme ai rispettivi partner, Stefano De Martino e Ignazio Moser, per trascorrere una giornata piacevole e rilassante. Tutto ovviamente documentato su Instagram, dove la soubrette e l'ex concorrente del Grande Fratello Vip hanno messo a tacere le malelingue. Di recente si è infatti parlato di crisi per Belen e Stefano e addirittura di matrimonio saltato per Cecilia e Ignazio (la coppia si sposerà a ottobre anche se al momento non hanno ancora comunicato una data ufficiale del lieto evento).