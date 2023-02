Castellitto e Porcaroli nel ristorante del cuore di Totti: l'amore corre veloce

Pranzo all'Isola del Pescatore, a Santa Severa, per Pietro Castellitto e Benedetta Porcaroli. Insieme da qualche mese i due giovani attori non si nascondono più. Complici e affiatati hanno posato con il titolare del ristorante, il preferito di Francesco Totti (che aveva proprio il volto di Castellitto nella serie tv sulla sua vita Speravo de morì prima). Il locale ha diffuso su Instagram uno scatto della nuova coppia del cinema italiano.