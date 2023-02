"Fedez allontanato dalla guardia del corpo di Chiara Ferragni"

Fedez e Chiara Ferragni in crisi: divorzio vicino?

"Avanzamento rapido di qualche ora, il festival finisce", si legge nell'articolo che ricostruisce la vicenda: "Chiara è in camerino. Il marito va dietro le quinte. Davanti alla porta c’è l’abituale guardia del corpo, che guarda il tapino limonato e rinnegato con la pietà con cui il personale di servizio guarda le vite dei ricchi, e gli dice: «Ha detto che non puoi entrare»". Al momento i diretti interessati continuano a tacere sulla vicenda, segno che effettivamente qualcosa che non va c'è.