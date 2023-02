Chiara Ferragni e Fedez si stanno lasciando? La clamorosa indiscrezione arriva da una foto. Ma potrebbe essere un bluff

Fedez e Chiara Ferragn i vengono immortalati per la prima volta insieme dopo il Festival di Sanremo . L'influencer e il rapper sono stati fotografati nel centro di Milano e dalle immagini pubblicate, la coppia non sembra essere in piena sintonia. L'uscita non è stata condivisa sui social e la coppia ha mostrato una freddezza insolita .

Crisi o mossa pubblicitaria?

Testa bassa per il cantante, sguardo fisso sul telefono per la showgirl: le polemiche post Sanremo non sembrano essere state dimenticate. Sui social è già aperto il dibattito: la coppia è in crisi, o si tratta semplicemente di una nuova mossa pubblicitaria in vista della seconda stagione della serie Ferragnez?