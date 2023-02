Chiara Ferragni e Fedez a cena da Cannavacciulo: spunta un video che smentisce la crisi

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati? Assolutamente no! I due stanno ancora insieme e la prova è arrivata su TikTok, dove un utente ha postato un filmato della coppia di fronte all'ingresso di Villa Crespi, il ristorante dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo. Nelle immagini si vede il giudice di Masterchef che accoglie sorridente il cantante e la moglie e poi li scorta all'interno. Il video non è comparso tra le Instagram stories dei Ferragnez che, da giorni ormai, evitano di mostrarsi insieme alimentando così i gossip sulla loro crisi (per molti del tutto inventata).