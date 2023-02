Crisi tra Fedez e Ferragni, svelato il mistero della fede: ecco cosa ha pubblicato Chiara

Sarebbe rientrata la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, scoppiata dopo il Festival di Sanremo 2023 e il discusso bacio tra il rapper e Rosa Chemical. I due non si mostrano più insieme sui social network da giorni ma sono stati avvistati a cena a Villa Crespi , il ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo. Le ultime stories Instagram dell'imprenditrice digitale sembrano poi spazzare via tutti i dubbi. L'influencer è tornata ad indossare la fede che aveva tolto di recente, come provano i filmati in cui sponsorizza alcuni prodotti del suo brand.

Chiara Ferragni e Fedez stanno ancora insieme

Nessun divorzio in vista per Chiara Ferragni e Fedez anche se sono in molti a volere delle spiegazioni su quanto accaduto. Il cantante si è chiuso in un assordante silenzio. L'ultimo messaggio postato sul suo account social - 'Tu la mia calamita, io la tua calamità' - è stato prontamente cancellato pochi minuti dopo la sua pubblicazione. Forse un errore, forse un ripensamento, quel che è certo è che Federico Lucia ha scelto di non peggiorare la situazione con parole inopportune. Non resta che attendere le prossime mosse...