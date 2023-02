Oriana e il gesto al matrimonio in Argentina: è un messaggio per Dybala?

ARGENTINA - Oriana Sabatini la prossima? Le sue amiche ci scommettono dopo quello che è capitato a un matrimonio in Argentina a cui la compagna di Dybala ha partecipato. Il momento clou del lancio del bouquet si è concluso con la presa al volo della modella, che poi è stata sommersa dagli abbracci e dalle risate dei presenti. Ha saltato felice, esultato come per un gol della Joya, alzando verso il cielo il mazzo di fiori che secondo la tradizione preannuncia una proposta di matrimonio. Arriverà da Dybala? Da vedere, Oriana comunque sembrerebbe piuttosto contenta della possibilità visto l'entusiasmo con cui ha raccolto il bouquet.