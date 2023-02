Clara Chía: ecco cosa ha chiesto a Shakira il giorno in cui si sono incontrate

Nuovi gossip sullo spinoso triangolo amoroso che coinvolge Shakira, Piqué e Clara Chia Marti . Stando a quanto si legge sui media spagnoli la studentessa 23enne avrebbe fatto una richiesta particolare alla cantante durante il loro primo incontro, che risalirebbe a circa un anno fa. Le due si sarebbero strette la mano per la prima volta negli uffici di Kosmos, la società di investimenti dell'ex calciatore del Barcellona dove Clara è approdata in qualità di stagista dopo aver conosciuto l'ex difensore in un bar grazie ad alcuni amici in comune.

L'incontro tra Shakira e la fidanzata di Piqué

Un giorno Shakira si sarebbe recata negli uffici dell'azienda e Clara, come altri dipendenti, avrebbe prontamente chiesto un selfie alla popstar, tra le più famose al mondo. All'epoca l'artista non era ancora a conoscenza del legame tra Piqué e Clara e, secondo i beninformati, avrebbe trattato la ragazza come una delle tante. Una stagista tranquilla, anche piuttosto anonima, per Shakira. Ma la realtà si è rivelata ben diversa visto che la Marti ha spinto Piqué a mollare la storica compagna, dalla quale ha avuto due figli, per lei. Per questo, dunque, nella sua ormai celebre canzone 'Music Session Vol.53', Shakira canta senza timore: “Ha il nome di una brava persona. Chiaramente, non è come sembra”.