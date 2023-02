Berrettini e Melissa Satta, ma quale crisi! La storia si fa seria

Matteo Berrettini e Melissa Satta stanno ancora insieme

Come fa sapere la rivista, in questo fine settimana - che hanno trascorso a casa del 26enne - Berrettini si è allenato sabato tutto il giorno, sotto gli occhi di Melissa, e domenica per mezza giornata. Poi hanno pranzato al circolo del tennis e sono usciti a fare una passeggiata, durante la quale si sono scambiati baci ed effusioni. Nelle immagini si vede la Satta che aiuta il nuovo fidanzato a rivestirsi al termine degli allenamenti per non fargli prendere freddo. Melissa è da sempre una grande appassionata di sport e gioca regolarmente a tennis e padel.