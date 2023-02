Perché Giulia Salemi e Pretelli erano in crisi: svelati i motivi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno ancora insieme. Nell'ultimo periodo hanno però vissuto un momento di crisi, come svelato dall'italo-persiana al Grande Fratello Vip . Dopo un confronto e i saggi consigli dell'amico Alfonso Signorini la coppia si è riconciliata e oggi sembra più unita che mai. Ma cosa ha rischiato di allontanare per sempre i Prelemi ?

I motivi della crisi dei Prelemi

A quanto pare il lavoro di Giulietta, come si legge sul settimanale Chi. I numerosi impegni professionali della Salemi, che sta vivendo un momento d'oro tra radio, tv e web, hanno messo a repentaglio il suo legame con l'ex Velino di Striscia la notizia, che si è sentito messo in disparte. Alla fine, per fortuna, i due sono riusciti a riavvicinarsi e a superare alcune incomprensioni.