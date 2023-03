I genitori di Piqué festeggiano per l'ultima decisione di Shakira

Passano i mesi ma il rapporto tra Gerard Piqué e Shakira resta sempre teso, sebbene entrambi siano molto legati ai figli Milan e Sasha , che hanno rispettivamente nove e sei anni. Stando a quanto rivelato dal paparazzo Jordi Martin nel programma tv spagnolo El gordo y la flaca in questi giorni l'ex calciatore del Barcellona si sarebbe recato a casa dei genitori con la fidanzata Clara Chia Marti per festeggiare la partenza dell'ex compagna. Shakira, che si era trasferita in Spagna per amore, ha deciso di tornare a vivere a Miami.

Shakira lascia la Spagna: Piqué festeggia con i genitori

Il trasloco è previsto per i primi giorni di aprile. Stando agli ultimi gossip, i genitori dello sportivo sarebbero più che contenti di non avere più come vicina Shakira che non è riuscita a mantenere un buon legame nonostante i vari tentativi in oltre dodici anni di relazione con l'ex difensore. Il padre di Shakira, in una recente intervista, ha infatti assicurato che la figlia ha fatto di tutto per piacere agli ex suoceri, cercando di evitare attività che non erano gradite alla famiglia Piqué e imparando il catalano.