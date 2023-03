Giulia Salemi sta male: "Non ce la faccio più"

Giorni complicati per Giulia Salemi. L'influencer e conduttrice italo-persiana ha rivelato di non essere al massimo della sua forma. Colpa dei numerosi impegni dell'ultimo periodo: la fidanzata di Pierpaolo Pretelli si divide tra il Grande Fratello Vip, la conduzione radiofonica, le sponsorizzazioni sui social network e altri eventi in giro per l'Italia. Per lavoro la 29enne è costretta a prendere più treni alla settimana tanto da fare qualche tempo fa un appello scherzoso a Trenitalia chiedendo alla compagnia ferroviaria una carrozza riservata solo a lei.