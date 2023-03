Leonardo DiCaprio "ruba" la fidanzata a Mbappé: ecco cos'è successo

Nuovo flirt per Leonardo DiCaprio. Lo scapolo d'oro di Hollywood è stato pizzicato a Parigi in dolce compagnia di Rose Bertram. Un nome non sconosciuto agli appassionati di gossip e di calcio: fino a qualche settimana fa la modella era molto vicina a Kylian Mbappé. La 28enne è ora stata avvvistata con l'attore in diverse occasioni: prima all'uscita di un club, poi a cena in un ristorante.