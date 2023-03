Ultimo smentisce la crisi con Jacqueline: la dedica da brividi alla fidanzata

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo stanno ancora insieme. Con una serie di foto su Instagram Niccolò Moriconi - questo il vero nome del cantante - ha smentito i gossip dell'ultimo periodo che parlavano di una rottura con la figlia di Heather Parisi. In occasione del 23esimo compleanno di Jacqueline l'artista ha postato diversi scatti di coppia. Toccante poi la dedica, che ha subito fatto il pieno di like: "Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro me. Auguri bionda".