Il rapporto tra Damiano David, cantante e leader dei Maneskin e la fidanzata Giorgia Soleri sarebbe in bilico. L'influencer e "poetessa" fa parte del cast di Pechino Express. Secondo quanto riporta il sito Dagospia, il cantante avrebbe una forte simpatia per una collega molto più famosa dell’ attuale fidanzata. Il rapporto tra i due sarebbe quindi in crisi. Secondo il portale, a breve, potrebbero esplodere due coppie.