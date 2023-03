Il fidanzato di Guendalina Tavassi: "È insaziabile" e svela quante volte al giorno fanno sesso

Guendalina Tavassi insaziabile a letto, parola di Federico Perna . I due, legati dal 2021, hanno spifferato a Le Iene alcuni dettagli intimi sulla loro sfera sessuale. "Lei è insaziabile a letto. Abbiamo circa 28 rapporti a settimana e il posto più strano in cui lo abbiamo fatto è stato in treno. Solo una volta non è andata come sarebbe dovuto, ma quel giorno avevo la febbre molto alta", ha raccontato il manager 28enne. "Facciamo l'amore quattro volte al giorno" , ha aggiunto l'influencer, più grande del fidanzato di qualche anno e madre di tre figli nati da relazioni precedenti.

Guendalina Tavassi e il sesso con il fidanzato Federico

Per Guendalina Tavassi il sesso non è assolutamente un tabù e non prova vergogna a parlarne in televisione o sui propri canali social, dove è molto attiva. L'incontro con Federico Perna ha rappresentato una vera e propria rinascita per la sorella di Edoardo Tavassi, che qualche tempo fa ha chiuso - in maniera piuttosto turbolenta - il suo matrimonio con l'imprenditore napoletano Umberto D'Aponte, dal quale ha avuto i figli più piccoli Cloe e Salvatore. Da un rapporto adolescenziale Guenda ha invece avuto la primogenita Gaia, che sogna di affermarsi nel mondo dello spettacolo come la madre.