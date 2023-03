Lady Keita ammette la crisi e accusa Wanda Nara: "Quella donna non può..."

ROMA - L'ex calciatore dell'Inter e della Lazio Keita Baldé e Simona Guatieri non stanno vivendo un momento felicissimo tanto: negli ultimi giorni la coppia è nell'occhio del ciclone per le continue e insistenti voci sulla fine della loro relazione e i riflettori sono stati rapidamente puntati su Wanda Nara, protagonista di un presunto incontro con lo stesso Baldé in un hotel di Dubai. Fonti vicine al giocatore negano che i problemi coniugali di Keita abbiano a che fare con Wanda e, nel caso ci fossero dei dubbi, la stessa Simona ha smentito tutto per la tv argentina.

La moglie di Keita demolisce Wanda Nara Lady Keita spegne le polemiche? Contattata dal giornalista Juan Etchegoyen nel suo programma Mitre Live, Simona Guatieri fa chiarezza sul momento di difficoltà che sta attraversando con il marito: “C'è una crisi che è venuta prima che nascesse tutta questa bugia su Wanda Nara e Mauro Icardi. Non siamo separati . Quando saremo nello stesso Paese sarà diverso, sono cose di coppia che possono succedere”. Attualmente Guatieri si trova a Milano per lavoro mentre Keita, calciatore dello Spartak Mosca, è in Russia. "Vi assicuro che Wanda non entrerà nella mia relazione, quella donna non entrerà nella mia vita . Il problema è che siccome prima si diceva questo, adesso c'entra tutto con la stessa cosa e non è così", ha aggiunto Etchegoyen, riferendo le presunte parole che Simona gli avrebbe detto.

Guatieri al veleno: "Wanda emana energia negativa" Secondo lady Keita, Wanda Nara emana "energia negativa". Poi aggiunge: “Sono calma ma persone come Wanda e Icardi mi danno energia negativa. Quella donna non entrerà mai nella mia vita, non so perché i media diano tanta importanza a questo. Quello che mi fa molto male è che dopo i pettegolezzi che sono usciti non ho più privacy. Qualsiasi cosa io dica, pubblichi o faccia è un motivo per parlare, e voglio assicurarvi che Keita non viaggerà in Argentina, anche quella è una bugia”.

