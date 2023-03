"Che tempo che fa chiude, addio Fazio: Giletti torna in Rai"

Massimo Giletti sarebbe pronto a tornare in Rai. A lanciare la clamorosa indiscrezione è Tv Blog, che parla anche del futuro, a quanto pare incerto, di Fabio Fazio e del suo programma Che tempo che fa. "Il conduttore di La7, attualmente impegnato con il programma di approfondimento giornalistico della domenica sera Non è l’Arena, avrebbe intavolato una trattativa con la Rai per un suo ritorno presso le frequenze dell’azienda radiotelevisiva pubblica. - si legge sul portale di tv - Di trattative fra Giletti e la Rai se ne parla ciclicamente, ma stavolta la cosa potrebbe davvero andare in porto, per tutta una serie di questioni, una fra tutte i buoni rapporti che intercorrerebbero fra il giornalista piemontese e l’attuale compagine governativa".