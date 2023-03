Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rimandano il matrimonio: l'annuncio

Salta il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A dare l'annuncio sui social network è stata la sorella di Belen. Nessuna crisi tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip bensì alcuni problemi di organizzazione con il grande evento. "Stiamo lavorando a una data. - ha spiegato l'argentina ai suoi follower - Abbiamo detto ad ottobre, ma ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, come la chiamiamo noi la zia Loquita, non potrà venire ad ottobre per degli impegni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e non può mancare. Quindi, niente, più avanti". Le nozze potrebbero quindi slittare al 2024.