Isola dei Famosi, rivolta contro un naufrago: va eliminato, puzza troppo!

Incredibile gossip sulla nuova edizione dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi. Pare che sia scoppiata una rivolta tra i concorrenti perché uno dei partecipanti puzzerebbe troppo. A lanciare la clamorosa indiscrezione il settimanale Nuovo, che fa sapere: “Ha un problema serio il famoso cantante campano. Non riesce a contenere la sudorazione e l’odore, più che la fama, lo precede. Un marchio di fabbrica che si vede e si sente. Di recente lo avevano contattato per un reality show, ma gli altri concorrenti in gara si sono ribellati solo al pensiero. Una gentil donna ha persino minacciato di ritirarsi, così hanno ritirato la proposta di lui. Aiutino? Veste casual”. Per ora nessun commento è arrivato né da parte della produzione del format né dall'ex moglie di Francesco Totti.