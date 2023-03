Belen Rodriguez incinta, terzo figlio in arrivo? Ecco gli indizi

Belen Rodriguez potrebbe essere di nuovo incinta dopo Santiago e Luna Marì, i figli avuti rispettivamente da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. A farlo sospettare alcuni indizi trapelati nell'ultimo periodo. In primis l'assenza, a pochi minuti dalla diretta, a Le Iene per un malore mai chiarito del tutto. "Ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e ho fatto il tagliando. In fondo è una macchina di una certa età. Abbiate pazienza", si è limitata a dire la conduttrice. Poi un gesto social, da parte della soubrette argentina, che non sembra lasciare dubbi...