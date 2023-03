Berrettini in crisi: arriva l'importante aiuto di Melissa Satta

Giorni difficili per Matteo Berrettini, che sta vivendo un periodo piuttosto complicato dal punto di vista sportivo. Dopo il deludente torneo di Indian Wells il tennista romano prova ora a 'risorgere' nel Masters 1000 di Miami. Tra critiche e commenti negativi dei fan, ecco arrivare l'importante aiuto di Melissa Satta. Dallo scorso dicembre l'ex Velina di Striscia la notizia è legata a Berrettini e per dimostrargli tutto il suo amore ha messo da parte ogni impegno in Italia, per volare in Florida e sostenere la sua dolce metà. Un gesto assai apprezzato da Matteo, più giovane della Satta di ben dieci anni.