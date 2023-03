Elisabetta Canalis torna single, il dettaglio in un video svela un viaggio segreto

Dopo la fine del matrimonio con Brian Perri , Elisabetta Canalis vuole lasciarsi alle spalle i difficili anni trascorsi e ricominciare una nuova vita. Superato il tormentato periodo, la showgirl sarda ha così deciso di concedersi un po' di riposo e un viaggio da sogno per rigenerarsi. La località scelta è da urlo!

Canalis, il viaggio rigenerante

Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, la Canalis - in forma smagliante - ha pubblicato una serie di foto e video che raccontano la sua vacanza in Messico. La showgirl nativa di Sassari ha inoltre pubblicato un video che la ritrae serena e spensierata, in compagnia di alcuni amici, mentre si gode il sole e la spensieratezza del Centro America, tra sombreri, canti, balli e divertimento assoluto.