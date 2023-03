"Shakira e la madre di Piqué si sono picchiate e lei ha un nuovo fidanzato"

A quasi un anno dall'annuncio della loro rottura continuano ad emergere gossip e pettegolezzi sulla relazione tra Shakira e Gerard Piqué . Stando ad un'indiscrezione riportata da Latin Post, la cantante colombiana sarebbe stata coinvolta in una rissa con l'ex suocera. “Secondo quanto riferito da una fonte, la mamma di Gerard Piqué ha aiutato il figlio a nascondere la sua relazione con Clara Chia Marti a Shakira” - ha spifferato una fonte - “Ci è stato anche riferito che qualcuno vicino alla famiglia Piqué ha assistito ad uno scontro fisico tra Shakira e la madre di Piqué. Il testimone ha detto, che mentre le due litigavano seriamente, Montserrat ha dato un pugno in faccia a Shakira davanti a Gerard e ai suoi bambini. Tuttavia, questo incidente non è stato confermato dagli interessati”.

Chi è il nuovo fidanzato di Shakira dopo Piqué

Secondo quanto riporta lo spagnolo Ok Diario, invece, Shakira avrebbe trovato finalmente un nuovo amore dopo la fine della tormentata relazione con Piqué. Da quattro mesi la popstar frequenterebbe un uomo misterioso, di cui al momento non ci conosce l'identità, che avrebbe conosciuto a Miami, dove è tornata a vivere dopo l'addio all'ex calciatore. Shakira si è trasferita in Spagna per amore e dopo la fine del rapporto con lo sportivo ha preferito rientrare negli Stati Uniti, dove possiede diverse proprietà.