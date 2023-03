Belen incinta di Stefano, la showgirl fa chiarezza

Il chiarimento sui social

A destare i 'sospetti' erano stati l'improvviso malore (mai chiarito del tutto) che l'avevano costretta a disertare una puntata de 'Le Iene' a pochi minuti dalla diretta e poi il 'like' della showgirl a una follower che gli chiedeva su Instagram se fosse di nuovo incinta. È bastato questo per scatenare le voci di una sua gravidanza e Belen, tornata ormai da un anno a far coppia con Stefano De Martino, ha deciso allora di fare chiarezza: "Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)", ha scritto in un post Instagram a corredo di alcuni simpatici scatti in cui la si vede con un finto pancione come Antonio Perfetto, esperto di Influencer Marketing e fashion presente negli scatti insieme all'hair stylist e make-up artist Lollo.