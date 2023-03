"Amadeus vuole Chiara Ferragni a Sanremo 2024 ma lei...": il gossip bomba

Clamorosa indiscrezione sul Festival di Sanremo 2024. Stando a quanto spiffera il settimanale Chi Amadeus, confermato per la quinta volta nel duplice ruolo di direttore artistico e conduttore, avrebbe già iniziato i lavori per la nuova edizione della kermesse musicale. Come si legge sulla rivista, "Amadeus sta nuovamente pensando di avere al suo fianco sul palco dell'Ariston Chiara Ferragni. L'imprenditrice, presente nella scorsa edizione in due serate, questa volta dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse".