Piqué attacca Shakira: l'ultimo gesto che ha fatto arrabbiare l'ex calciatore

Gerard Piqué è tornato a parlare di Shakira in un'intervista con lo streamer Gerard Romero. Nello specifico l'ex calciatore ha commentato negativamente le ultime canzoni dell'ex compagna, quelle in cui attacca apertamente lui e la nuova fidanzata, la studentessa 23enne Clara Chia Marti. "Sì, sì, tutto molto bello, le bordate che si tirano, tutto il modo che ti applaude, che ti dice che sei la numero uno eccetera", ha fatto notare l'ex difensore del Barcellona per poi aggiungere: "Però nessuno pensa all’altra persona, a quella che riceve tanto disprezzo, alla sua salute mentale. Dove dobbiamo arrivare? Al punto che qualcuno si suicidi per poi dire ‘Ah, abbiamo esagerato’? Sono molto deluso di come va il mondo”.

Piqué attacca i fan di Shakira

"Tu non sai cosa mi è arrivato addosso sui social dai suoi fan. - ha raccontato Piqué puntando il dito contro i seguaci di Shakira- Cose incredibili, assurde, minacce di morte. Non m’importa nulla, davvero, zero. Sono degli sconosciuti che non hanno una vita. Che importanza devi dare loro? Zero. Non li incontrerai mai nella tua vita, sono delle specie di robot, non possono condizionarti. Bisogna dare valore alle cose importanti, non a questo tipo di reazioni. A me sinceramente non me ne frega nulla”.