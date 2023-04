"Cremonini, ecco il nome della sua nuova fidanzata"

Si continua a parlare della nuova fiamma di Cesare Cremonini, dopo il gossip riportato da Chi. Secondo quanto riportato dal settimanale, il cantante ha ritrovato l'amore dopo la fine della relazione con Martina Maggiore, per la quale aveva scritto la canzone 'Giovane stupida'. "Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre - aveva detto sui social network lo scorso gennaio la studentessa 26enne - È stata una relazione lunga ed importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto".