Domani il Gallo Belotti tornerà per la prima volta a Torino da quando è passato alla Roma e la moglie dell'attaccante giallorosso Giorgia Duro, approfitta per esprimere un desiderio su Instagram: quello di fare ritorno presto anche lei nella città sabauda, magari solo per un saluto. La ragazza palermitana è molto affezionata a Torino, tanto che al momento di trasferirsi nella capitale, le aveva dedicato un lungo e sentito post.