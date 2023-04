Belen e De Martino, Pasqua insieme. E spunta la maglia del Napoli

Pasqua napoletana per Belen e Stefano. La coppia ha scelto di festeggiare al sud insieme ai genitori e alla sorella di De Martino e ai parenti della Rodriguez. Presente anche la piccola Luna Marì, la bambina che la showgirl ha avuto due anni fa dall'ex compagno Antonino Spinalbese. Il 9 aprile, però, per la soubrette e il marito non è una data qualsiasi: in questo giorno, nel 2013, è nato il piccolo Santiago. Per l'occasione i due conduttori hanno organizzato per il primogenito un party con palloncini e decorazioni inerenti il mondo del basket, una delle grandi passioni di Santi insieme al disegno e al calcio. E a proposito di pallone, tra i tanti regali è spuntata pure una maglietta con un chiaro riferimento al Napoli...