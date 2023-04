Alessandra Mastronardi si sposa, annunciato il matrimonio: chi è il futuro marito

Alessandra Mastronardi si sposa! L'attrice, diventata famosa grazie alla fiction Mediaset I Cesaroni, ha annunciato il suo matrimonio sulle pagine di Vanity Fair. Il futuro marito della Mastronardi è Gianpaolo Sannino , dentista romano legato all'interprete da un paio d'anni. In realtà, però, i due si conoscono da ben diciassette anni ma solo di recente hanno capito di essere fatti l'uno per l'altra e sono dunque pronti ad amarsi per tutta la vita. Le nozze si terranno il prossimo luglio in Campania , Regione d'origine di entrambi, anche se la data esatta resta avvolta nel mistero.

Alessandra Mastronardi parla del suo futuro marito

"È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. Ci siamo rincorsi per una vita - ha raccontato Alessandra Mastronardi - Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso". La proposta di matrimonio è avvenuta a Positano, in una trattoria stile anni '50 "ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando…Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando".

Alessandra Mastronardi: "Gianpaolo è l'uomo della mia vita"

Dopo tante relazioni finite male con diversi attori, Alessandra Mastronardi è sicura: Gianpaolo Sannino è l'uomo della sua vita, quello con il quale invecchiare insieme. "L’ho capito la prima sera che abbiamo passato insieme, quando ci siamo conosciuti. Glielo dissi: “Ho visto noi tra 20 anni”. È qualcosa che non so spiegare, con lui sono sempre me stessa, senza maschere".