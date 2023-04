"Il Cantante Mascherato, caos dietro le quinte per colpa di Valeria Marini"

A Il Cantante Mascherato sarebbe esploso il caos dietro le quinte dopo l'eliminazione di Valeria Marini , che si nascondeva da settimane sotto il costume dello Scoiattolo Nero . Stando a quanto riporta Dagospia "la showgirl avrebbe preteso di sistemarsi prima di svelarsi, anche perché sudatissima e con trucco stravolto. Così, come sempre accade in questi casi, c'è chi prova a condire esagerando: avvocati, offese, scleri . Ma la fu diva del Bagaglino è semplicemente tornata in scena, ha tolto la maschera e...vissero tutti felici e contenti. Tanto che dovrebbe essere tra gli ospiti della finale dello show condotto da Milly Carlucci".

Gossip su Valeria Marini-Scoiattolo Nero a Il Cantante Mascherato

Dunque, stando ai gossip, Valeria Marini si sarebbe alterata dietro le quinte del programma di Milly Carlucci in onda su Rai Uno per non aver avuto modo di sistemarsi prima di togliersi la maschera dello Scoiattolo Nero. Nonostante questo, però, è poi tornata in scena più sorridente che mai. “Grazie. Mi spiace perché sono rimasta tanto sotto la maschera, e quindi sono proprio quasi una sirenetta, sono tutta bagnata. Volevo innanzitutto ringraziare Milly, grazie, è stata una bellissima esperienza, ringrazio questa simpaticissima giuria, siete fortissimi. La prossima puntata chiedo di essere lì vicino a loro. Grazie al pubblico. Baci stellari”, ha detto la showgirl in diretta.